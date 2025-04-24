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Путин заявил о росте ВВП на 1,9%

Путин: рост российского ВВП в первые два месяца года составил 1,9%
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Рост российского ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«За январь-февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность — плюс 5% за первые два месяца текущего года», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что инфляция в России остается высокой и составляет больше 10%.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что положительная динамика является следствием отсутствия длительных спадов и непрерывного наращивания объемов ВВП в последние годы.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики.

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