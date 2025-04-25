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В России выросла средняя стоимость пива

«Ъ»: средняя цена на пиво в России выросла на 15% в 2025 году
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Shutterstock

Средняя стоимость пива в российской несетевой рознице в марте составила 165 рублей за литр, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Эвотор».

По данным оператора, на рост средней стоимости повлияли повышение акцизов, а также увеличение издержек на сырье и зарплаты. Так, дороже всего пиво продают в Якутии — 249 рублей за литр. Наиболее низкие цены на напиток зафиксировали в Татарстане и Крыму — 152 и 151 рубль за литр соответственно.

В декабре прошлого года сообщалось, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%. Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

В марте 2025 года член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что в этом году в России пиво подорожает в среднем на 10–15%. По его словам, это связано с валютными колебаниями, инфляцией и ростом цен на сырье.

Ранее стало известно, что в России импортное пиво заменят на отечественные аналоги из-за роста пошлины.

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