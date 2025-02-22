В российских магазинах станет меньше импортного пива

В России сократят импорт пива из недружественных стран из-за таможенных пошлин и заменят на отечественные аналоги. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В 2024 году на российском рынке пива более 95% общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран увеличилась в десять раз, что приведет к дальнейшему снижению импорта и замещению этой продукции преимущественно российскими производителями», — заявил он.

По словам Тренина, самым крупным поставщиком пива в Россию остается Германия, которая при снижении поставок сохраняет популярность с долей 30% от общего объема импорта. Эксперт отметил, что увеличение таможенной пошлины в 2,5 раза (с 0,04 до 0,1 евро за литр) и ослабление курса рубля привели к росту цен на продукцию. Кроме того, в связи с этим в России наблюдается рост поставок китайского пива.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году.

По его словам, в январе 2025-го объем производства слабоалкогольных напитков в России составил 1,3% от уровня января 2024 года, падение было в 76,9 раза из-за роста акцизов, ужесточения регулирования и изменения спроса.

Ранее была названа сумма, которую получил Carlsberg за продажу «Балтики».