Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских магазинах станет меньше импортного пива

Эксперт АКРА Тренин: импортного пива будет меньше из-за пошлины
close
Depositphotos

В России сократят импорт пива из недружественных стран из-за таможенных пошлин и заменят на отечественные аналоги. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В 2024 году на российском рынке пива более 95% общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран увеличилась в десять раз, что приведет к дальнейшему снижению импорта и замещению этой продукции преимущественно российскими производителями», — заявил он.

По словам Тренина, самым крупным поставщиком пива в Россию остается Германия, которая при снижении поставок сохраняет популярность с долей 30% от общего объема импорта. Эксперт отметил, что увеличение таможенной пошлины в 2,5 раза (с 0,04 до 0,1 евро за литр) и ослабление курса рубля привели к росту цен на продукцию. Кроме того, в связи с этим в России наблюдается рост поставок китайского пива.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году.

По его словам, в январе 2025-го объем производства слабоалкогольных напитков в России составил 1,3% от уровня января 2024 года, падение было в 76,9 раза из-за роста акцизов, ужесточения регулирования и изменения спроса.

Ранее была названа сумма, которую получил Carlsberg за продажу «Балтики».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами