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Россиян предупредили о скачке цен на пиво и посоветовали переходить на вино

Экономист Разуваев: пиво в РФ подорожает на 15% — надо переходить на вино
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Depositphotos

В этом году в России пиво подорожает в среднем на 10–15%. Это связано с валютными колебаниями, инфляцией и ростом цен на сырье, рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с 360.ru он посоветовал любителям пенного перейти на вино.

В ближайшее время, с учетом инфляции, дорожать будет все, и сделать с этим ничего нельзя, считает экономист. Он привел в пример не только пиво, но и такие продукты, как масло и яйца, подчеркнув, что отследить факторы, «стреляющие» по цене, очень сложно.

Что касается роста стоимости пива, то у россиян есть альтернативные варианты, которые дорожать будут не так сильно, отметил Разуваев.

«Надо переходить на вино. Вино российское у нас не так сильно дорожает. И в последние годы выросло в плане качества», — посоветовал эксперт.

Напомним, исследователи до этого выяснили, что пиво и пивные напитки составили 58% продаж алкоголя в России в январе и феврале. Для сравнения: продажи шампанского и игристых вин выросли только на 8%.

Также сообщалось, что повышение пошлин на пиво из недружественных стран вынуждает российских импортеров искать новые источники поставок. В том числе вслед за китайскими и вьетнамскими напитками дистрибуторы планируют начать ввозить продукцию из Доминиканской Республики.

Ранее стало известно, что в России импортное пиво заменят на отечественные аналоги из-за роста пошлины.

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