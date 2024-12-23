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Производители поднимут цены на пиво в России

«Коммерсантъ»: в России три производителя поднимут цены на пиво с января на 10%
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Depositphotos

Три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

Производители объясняют увеличение цен ростом стоимости акцизов, повышенной инфляцией и подорожанием сырья.

В начале декабря руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что с 1 января 2025 года ожидается рост цен на все виды алкоголя — вино, пиво и крепкие напитки. По его словам, цены на импортные вина вырастут примерно на 20% в связи с увеличением акцизов и пошлин, а также будут продолжать постепенно расти из-за колебаний валют и инфляции.

25 ноября исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что цены на алкоголь могут вырасти на 10-15% после Нового года.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.

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