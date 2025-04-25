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Силуанов назвал бюджет на 2025–2027 годы защитой России от внешних потрясений

Силуанов: бюджет на 2025–2027 годы защитит Россию от внешних потрясений
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Федеральный бюджет на 2025–2027 годы сформирован для того, чтобы защитить Россию от внешних потрясений в этот непростой период. Об этом на совещании в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что бюджет на эти годы был разработан и внедрен с учетом нулевого первичного структурного дефицита, при этом Минфин России отмечает его полное соответствие с фискальными правилами.

«Этот подход поможет защитить экономику и государственные финансы от внешних потрясений, усилить финансовый суверенитет страны и доверие к экономической политике, а также поддержать долгосрочный экономический рост», — указано в заявлении Силуанова, распространенном на сессии.

Также глава российского Минфина заявил, что мировая экономика находится в критической точке в данный момент, с очень высокими рисками для финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что США введут пошлину в 3521% на одну категорию товаров.

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