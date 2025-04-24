Банк России повысил курс доллара

Официальный курс доллара США на 25 апреля составит 82,86 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В четверг, 24 апреля, официальный курс доллара находится на уровне в 82,36 рубля, следует из данных регулятора.

Официальный курс евро 25 апреля составит 94,71 рубля, юаня — 11,4 рубля.

22 апреля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что средний курс доллара в 2025 году будет 84–89 рублей. По его словам, сейчас нет ни одного фактора, который мог бы на фундаментальном уровне оказать поддержку доллару. Введенные недавно в США импортные пошлины являются дополнительным триггером подрыва долгосрочного доверия к доллару во всем мире, уверен экономист. По его мнению, тенденция дедолларизации мировой экономики продолжится, что будет ускорять ослабление курса доллара не только к рублю, но и к другим валютам.

До этого доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко отметил, что доллар по 110 рублей возможен к 2027 году. Он посоветовал вкладывать в зарубежную валюту не более 10-20% сбережений и призвал не покупать валюту для игры на курсах, назвав это достаточно рискованным шагом.

Ранее был спрогнозирован курс рубля в случае перемирия на Украине.