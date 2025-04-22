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Спрогнозирован средний курс доллара в 2025 году

Экономист Балынин: средний курс доллара в 2025 году составит 84–89 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Средний курс доллара в 2025 году будет 84–89 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размах колебаний курса доллара по году будет серьезным. На начало года он стоил более 100 рублей, сейчас — менее 80 рублей. На самом деле это далеко не предел, в течение 2025 года доллар может стоить и 75 рублей. Рубль укрепляется из-за того, что в конце ноября — декабре 2024 года (когда курс доллара превышал 110 рублей за доллар) это имело под собой эмоциональную, а не фундаментальную основу. Эмоции ушли, и за ним последовал курс доллара. Во-вторых, российская экономика растет темпами выше мировых и это однозначно оказывает поддержку рублю. В-третьих, идет дедолларизация российской экономики, в рамках которой спрос на данную недружественную валюту снижается», — отметил Балынин.

По его словам, сейчас нет ни одного фактора, который мог бы на фундаментальном уровне оказать поддержку доллару. Введенные недавно в США импортные пошлины являются дополнительным триггером подрыва долгосрочного доверия к доллару во всем мире, уверен экономист. По его мнению, тенденция дедолларизации мировой экономики продолжится, что будет ускорять ослабление курса доллара не только к рублю, но и к другим валютам.

21 апреля курс доллара опускался до 79 рублей.

Ранее в Торгово-промышленной палате оценили влияние торговых войн на курс доллара.

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