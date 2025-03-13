Спрогнозирован курс рубля в случае перемирия на Украине

Курс рубля заметно укрепится, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В таком случае доллар может опуститься ниже 85 рублей, евро — под 90 рублей, а юань — ниже 11,6 рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Если в общем договорятся, то это быстро транслируется в стоимость финансовых активов — геополитическая риск-премия еще больше снизится, а курсы акций, рубля и облигаций федерального займа взлетят еще выше», — пояснил он.

Зельцер добавил, что при позитивном исходе с учетом интересов России рубль обновит недавние максимумы и вернется на уровни начала лета. Однако экономист подчеркнул, что пока слишком много неопределенности, и следует дождаться конкретных решений.

«А пока видим снижение бумаг и ослабление рубля именно на фоне осторожных оценок по такому «предложению о прекращении огня», — заключил эксперт.

По данным на 12:14 мск 13 марта, доллар стоит более 86,5 рубля, евро — свыше 94 рублей, юань — 11,9 рубля.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.