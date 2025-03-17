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Россиянам рассказали, ждать ли доллар по 110 рублей

Экономист Гордиенко: доллар по 110 рублей возможен к 2027 году
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Доллар по 110 рублей возможен к 2027 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

«Прогноз на текущий год — колебание доллара вокруг отметки в 105 рублей. В среднесрочной перспективе предполагается снижение курса рубля до 110 рублей к 2027 году. Вполне вероятны отклонения от данного прогноза под воздействием нефинансовых, внешнеполитических факторов, а также роста рублевой денежной массы в ближайшие два-три года за счет рекордно высокой доходности депозитов. Минимум по паре рубль/доллар в оперативном моменте уже пройден», — отметил экономист.

Он не исключил еще одного периода значимого укрепления рубля в случае достижения необходимых России переговорных результатов. Гордиенко сказал, что итогом может стать снятие санкционных финансовых и экономических ограничений, что упростит приток валюты в страну и, как следствие, укрепит рубль. В среднесрочной перспективе слишком сильный рубль является помехой бюджету и российским экспортерам, уточнил экономист.

Он посоветовал вкладывать в зарубежную валюту не более 10-20% сбережений и призвал не покупать валюту для игры на курсах, назвав это достаточно рискованным шагом.

17 марта курс доллара опускался ниже 85 рублей.

Ранее был спрогнозирован курс рубля в случае перемирия на Украине.

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