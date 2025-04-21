Посол Китая назвал тарифы США «экономическим буллингом»

Тарифы, введенные администрацией президента США в отношении Китая, — это «экономический буллинг» и попытка возвести «железный занавес» в сфере технологий, заявил в интервью «Газете.Ru» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Он подчеркнул, что Пекину есть чем ответить на давление.

«В настоящее время США, прикрываясь лозунгом «Америка прежде всего», повсюду размахивают своей тарифной дубинкой, возводят «железный занавес» в сфере технологий, серьезно нарушают законные права и интересы других стран, грубо попирают правила Всемирной торговой организации, наносят значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и существенно подрывают глобальный экономический порядок и стабильность», — сказал посол.

Он назвал такое развитие событий «типичным проявлением унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга». Однако планы США обречены на провал, поскольку Вашингтон идет против исторического течения и мирового сообщества, подчеркнул Чжан.

«Столкнувшись с давлением и буллингом со стороны США, мы четко понимаем ситуацию, у нас есть соответствующие эффективные меры, мы обладаем мощными способностями сопротивляться давлению, имеем богатый опыт борьбы и достаточный арсенал инструментов для реагирования», — заявил дипломат.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее в Белом доме рассказали о мнении Трампа о торговом споре с Китаем.