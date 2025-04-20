Стало известно, почему Трамп приостановил ввод пошлин для десятков стран

WSJ: Трамп отложил пошлины для 75 стран после встречи с Бессентом и Лютником

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин для 75 стран после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, главным сторонником ввода и сохранения пошлин является советник президента США Питер Наварро, поэтому разговор Трампа с Бессентом и Лютником прошел без его ведома. По словам источника, Лютник и Бессент желали бы полного отказа от агрессивной тарифной политики, однако был достигнут компромисс.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее Наварро перепутал КНДР с Южной Кореей.