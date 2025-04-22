Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды за 2024 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды на ₽786,9 млрд
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2024 год в объеме 786,9 млрд рублей — по 34,84 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Также акционерам предложено утвердить 18 июля 2025 года датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошедший год.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня. Право на участие в нем получат лица, которые будут числиться в реестре по состоянию на конец операционного дня 5 июня.

21 марта пресс-служба Сбера сообщила, что приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется более 1 млн человек. В Сбере отметили, что пользователи также активно пользуются обучающими курсами. Так, в 2024 году обучение прошли более 890 тысяч человек, а с начала 2025 года – более 300 тысяч. Как отметил директор дивизиона «Сберинвестор» Сбера Анатолий Кабанов, разработчики приложения стремятся сделать его не только торговым, но и образовательным.

В конце февраля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Сбербанк показывает эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира в условиях санкционного давления. Глава Минфина отметил, что только в прошлом году Сбер перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 млрд рублей.

Ранее брокер Сбера запустил возможность вывода дивидендов с ИИС-3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами