Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды за 2024 год

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2024 год в объеме 786,9 млрд рублей — по 34,84 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Также акционерам предложено утвердить 18 июля 2025 года датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошедший год.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня. Право на участие в нем получат лица, которые будут числиться в реестре по состоянию на конец операционного дня 5 июня.

21 марта пресс-служба Сбера сообщила, что приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется более 1 млн человек. В Сбере отметили, что пользователи также активно пользуются обучающими курсами. Так, в 2024 году обучение прошли более 890 тысяч человек, а с начала 2025 года – более 300 тысяч. Как отметил директор дивизиона «Сберинвестор» Сбера Анатолий Кабанов, разработчики приложения стремятся сделать его не только торговым, но и образовательным.

В конце февраля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Сбербанк показывает эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира в условиях санкционного давления. Глава Минфина отметил, что только в прошлом году Сбер перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 млрд рублей.

Ранее брокер Сбера запустил возможность вывода дивидендов с ИИС-3.