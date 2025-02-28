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Глава Минфина назвал Сбер одной из наиболее успешных финансовых организаций мира

Силуанов: Сбер показывает эффективность на высококонкурентном рынке
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Сбербанк показывает эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира в условиях санкционного давления. Об этом, комментируя итоги раскрытия МСФО банка, журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава ведомства отметил, что только в прошлом году Сбер перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 млрд рублей.

«В текущем году мы видим рост стоимости акций, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении банка», — подчеркнул министр.

Он также назвал банк важным институтом развития, который помогает людям и бизнесу в решении их повседневных финансовых вопросов на основе передовых технологических решений.

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