Брокер Сбера запустил возможность вывода дивидендов с ИИС-3

Инвесторы смогут выводить дивиденды с ИИС-3 без потери налоговых льгот

Сбер Инвестиции запустил функцию вывода дивидендов с ИИС-3 (это новый тип индивидуального инвестиционного счета, который появился в 2024 году) на банковский счет. Так инвесторы смогут сразу использовать полученные выплаты, сообщили в пресс-службе компании.

Новшество было введено после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий перевод дивидендов по акциям с ИИС-3 на другие счета.

Ранее, в соответствии с законодательством, такие выплаты зачислялись только на ИИС.

Директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова отметила, что клиенты получили возможность выводить дивиденды на банковский счет без потери права на налоговые льготы.

«Уверена, что нововведение будет способствовать росту доверия инвесторов к инструментам долгосрочного накопления капитала и рынку в целом», — заявила она.

Кубезова подчеркнула, что количество открытых ИИС третьего типа в Сбере продолжает расти. Несмотря на праздники, в январе клиенты банка открыли более 20 тыс. счетов, что соответствует средним показателям прошлого года.

«В итоге количество открытых ИИС-3 в Сбере достигло 325 тыс.», — добавила директор Управления электронных рынков Сбербанка.