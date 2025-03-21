В Сбере назвали количество пользователей приложения «СберИнвестиции»

Приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется более 1 млн человек, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что пользователям доступны разные инструменты для продуктивной торговли, среди которых участие в первичном размещении акций, облигаций и другие.

Также пользователи могут воспользоваться различными инструментами для маржинальной торговли, отслеживать выплаты купонов и дивидендов, а также торговля фьючерсами на срочном рынке.

Для удобства пользователей в приложении «СберИнвестиции» доступны подборки перспективных бумаг и торговые идеи от аналитиков.

В Сбере добавили, что пользователи также активно пользуются обучающими курсами. В 2024 году обучение прошли более 890 тыс. человек, а с начала 2025 года – более 300 тыс.

Как отметил директор дивизиона «Сберинвестор» Сбера Анатолий Кабанов, разработчики приложения стремятся сделать его не только торговым, но и образовательным.

«Мы постоянно расширяем его функционал: запускаем новые опции, отслеживаем отклик на них и, исходя из этого, корректируем свою стратегию. Скоро в приложении появятся новые инструменты на основе искусственного интеллекта», — сказал он.