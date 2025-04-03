В Кремле прокомментировали информацию об участии американских компаний в ПМЭФ

Песков: пока рано говорить об участии компаний из США в ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщения о том, что некоторые американские компании планируют участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году.

По словам пресс-секретаря российского президента, пока об этом говорить рано.

«Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Они их всех приветствуют на форуме. Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Считаем, что потенциал очень широкий. Россия — это интересный рынок, рынок привлекательный. Поэтому это вполне нормальное явление», — поделился Песков.

Он уточнил, что Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

До этого стало известно, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 составит 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысится до 1,2 млн рублей.

Ранее глава РСПП призвал не пускать на рынок РФ компании, финансировавшие ВСУ.