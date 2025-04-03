Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали информацию об участии американских компаний в ПМЭФ

Песков: пока рано говорить об участии компаний из США в ПМЭФ
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщения о том, что некоторые американские компании планируют участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году.

По словам пресс-секретаря российского президента, пока об этом говорить рано.

«Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Они их всех приветствуют на форуме. Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Считаем, что потенциал очень широкий. Россия — это интересный рынок, рынок привлекательный. Поэтому это вполне нормальное явление», — поделился Песков.

Он уточнил, что Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

До этого стало известно, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 составит 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысится до 1,2 млн рублей.

Ранее глава РСПП призвал не пускать на рынок РФ компании, финансировавшие ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами