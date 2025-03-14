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Названа стоимость участия в ПМЭФ-2025

Стартовая стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей
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Пресс-служба Rambler&Co

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) составит 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысится до 1,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Указанная стоимость относится к пакету «Участник», предоставляющему полный доступ к деловой и культурной программе форума, включая все зоны нетворкинга. Однако пленарное заседание посещается по отдельным приглашениям, которые в стоимость пакета не входят. Система скидок также не предусмотрена.

Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, привлек рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет, несмотря на действующие международные санкции. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

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