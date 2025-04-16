Стоимость участия в ПМЭФ увеличилась

Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля вырастет до 1,3 млн рублей

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля вырастет до 1 320 000 рублей, пишет агентство РИА Новости.

Пакет «Участник», который продается в настоящее время за 1,2 млн рублей, предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, в том числе во все зоны делового общения. Но на пленарное заседание с таким пакетом попасть нельзя, на него потребуется специальное приглашение. Как уточняется, скидки на участие не предусмотрены.

В первой половине апреля на сайте фонда «Росконгресс» сообщили, что главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 июня.

В публикации отмечалось, что основная тема окажет воздействие на систему международного сотрудничества. Согласно пресс-релизу, на данный момент в мире формируется новая система отношений, в основе которой лежат принципы суверенитета, равноправного партнерства, учета национальных интересов, а также многополярность.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию об участии американских компаний в ПМЭФ.