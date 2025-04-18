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Названо условие участия в ПМЭФ предпринимателей из недружественных стран

Глава Росконгресса Стуглев: участники ПМЭФ должны разделять общие ценности
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Алексей Кикинов

Предприниматели из недружественных стран могут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), но с оговоркой, заявил глава фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, пишет агентство РИА Новости.

Как отметил Стуглев, участники форума должны разделять «наши общие ценности».

На этой неделе агентство РИА Новости написало, что стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля вырастет до 1 320 000 рублей.

В первой половине апреля на сайте фонда «Росконгресс» сообщили, что главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 июня.

В публикации отмечалось, что основная тема окажет воздействие на систему международного сотрудничества. Согласно пресс-релизу, на данный момент в мире формируется новая система отношений, в основе которой лежат принципы суверенитета, равноправного партнерства, учета национальных интересов, а также многополярность.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию об участии американских компаний в ПМЭФ.

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