Индекс Мосбиржи полетел вверх после заявления Трампа о перемирии

Индекс Мосбиржи 17 апреля вырос на 4,06% и достиг 2904,27 пункта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Индекс превысил показатель в 2900 пунктов впервые с 4 апреля.

В публикации отмечается, что рост котировок был замечен на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он рассчитывает получить от российской стороны ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе.

14 апреля президент США заявлял, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

При этом журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров сообщал, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Представитель Кремля отметил, что эти вопросы связаны с невозможностью контролировать украинскую сторону, а также целый ряд экстремистских и националистических подразделений. Также Россия ждет прояснений в вопросе о дальнейшей милитаризации Киева.

Ранее Ушаков рассказал о ситуации с сигналом Путина для Трампа по Украине.