Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота на бирже достигла $3300 за тройскую унцию впервые в истории

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2%, достигнув $3300 за тройскую унцию — это новый исторический рекорд. Об этом сообщило РИА Новости.

По состоянию на 7:57 мск цена июньского фьючерса на золото увеличивалась на $61,22 (+1,89% относительно предыдущего закрытия), до $3 301,62 за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро вырос до $32,455 за унцию (+0,49%).

3 апреля стоимость золота на Comex установила новый исторический рекорд. За время торгов фьючерсы на поставку драгоценного металла впервые достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма).

После этого стоимость золотых резервов РФ также обновила рекорд, достигнув $229 млрд.

11 апреля золото торговалось уже на отметке в $3252,61 за тройскую унцию.

Ранее в Шереметьево иностранец пытался контрабандой провезти цепь за 8,6 млн рублей.