Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда в $3250 за унцию

Стоимость тройской унции золота на бирже Comex обновила исторический максимум, впервые превысив $3250. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 13:16 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex составила $3252,61 за тройскую унцию (+2,36%), отметило агентство.

3 апреля сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма).

Позже в России зафиксировали рекордный рост стоимости золотых резервов. По итогам марта показатель составил $229 млрд, увеличившись на $15 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Банка России, доля золотых резервов в общем показателе в настоящее время составляет 35,4%.

Ранее в РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов.