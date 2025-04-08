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В РФ зафиксировали рекордный рост стоимости золотых резервов

Банк России: стоимость золотых резервов РФ выросла до рекордных $229 млрд
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Umit Bektas/Reuters

Стоимость золотых резервов РФ по итогам марта 2025 года составила $229 млрд, обновив предыдущий рекорд. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.

Из материала следует, что к утру 1 апреля международные (золотовалютные) резервы страны увеличились на $15 млрд по сравнению со значением за 1 марта и достигли $647,4 млрд. При этом доля золотых резервов в общем показателе в настоящее время составляет 35,4%.

«Вложения РФ в золото в марте выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории $229 млрд, обновив максимум предыдущего месяца ($217,4 млрд)», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что впервые стоимость золотых резервов страны превысила отметку в $200 млрд в прошлом году. Это произошло в октябре.

27 марта Банк России сообщил, что международные резервы страны установили исторический рекорд и впервые составили более $650 млрд. На конец дня 21 марта соответствующий показатель достиг отметки в $650,4 млрд, увеличившись на 13% или на $8,5 млрд по сравнению со значением, зафиксированным на предыдущей неделе.

Ранее журналисты включили РФ в ТОП-7 стран по приросту золотовалютных резервов.

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