Золото рекордно выросло в цене

Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) установила новый исторический рекорд, свидетельствуют данные торговой площадки.

За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Так дорого золото не стоило еще никогда в истории. Позднее, к утру 3 апреля, стоимость скорректировалась до уровня в $3171,5 за тройскую унцию (плюс 0,02% к прошлому дню).

Предыдущий рекорд золото установило на торгах 27 марта. Биржевая стоимость золота выросла более чем на 1,5%, впервые в истории превысив уровень $3,1 тысячи за тройскую унцию. Ситуацию со скачками цен на золото связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Во второй половине марта инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что в среднесрочной перспективе цена тройской унции золота может достичь рекордных $3,2 тысячи.

По его словам, золото является интересной инвестицией для россиян, учитывая наблюдаемую слабость доллара к рублю. Бахтин пояснил, что текущий валютный курс дает возможность получить по сути двойной результат – в виде роста стоимости самого золота и повышения курса доллара к рублю. По оценкам инвестстратега, уже летом доллар может торговаться выше 90 рублей, а ближе к концу года — ближе к 100 рублям.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото.