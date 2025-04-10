Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

Путин призвал объяснить ситуацию с ипотекой на фоне снижения спроса на жилье

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость активной информационной работы с населением по разъяснению текущей ситуации на рынке недвижимости, включая вопросы ипотечного кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко президентом было отмечено снижение спроса на жилье. Глава ведомства связал это с окончанием действия программы льготной ипотеки и сохранением высокой ключевой ставки. По словам Мутко, такая тенденция может негативно повлиять на реализацию жилищных проектов, запланированных к сдаче в 2027-2028 годах.

«Может как произойти: сейчас многие люди отложили покупку жилья. Депозиты высокие — ушли. И когда в 2027 году, допустим, ситуация изменится, люди начнут забирать из банков деньги, — у нас жилья может не быть в предложении», — подчеркнул Мутко.

На прошлой неделе Путин поддержал инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о запуске в регионе льготной ипотечной программы, аналогичной действующей на Дальнем Востоке. Соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи президента с главой региона/

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что кредитные организации не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки.