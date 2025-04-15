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Посол КНР рассказал, какие санкции США мешают сотрудничеству Китая с Россией

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: санкции США мешают в финансовых связях с Россией
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Максим Блинов

Сотрудничеству Китая с Россией мешают санкции, которые были введены США применительно к финансовым расчетам. Об этом заявил посол КНР в Чжан Ханьхуэй на полях Евразийского нефтегазового форума, сообщает РИА Новости.

«Санкции американские мы все-таки рано или поздно преодолеем... Санкции нам очень мешают», — сказал дипломат.

Говоря о способах преодоления санкций, он назвал урегулирование взаиморасчетов, в том числе запуск альтернативы системе SWIFT для обмена финансами между банками государств. По словам посла, этот вопрос сейчас обсуждается.

Также он отметил, что РФ и Китай могут найти «много действенных мер для урегулирования таких проблем».

27 марта портал Euractiv сообщил, что Евросоюз не намерен разрешать подключение России к SWIFT. При этом подчеркивалось, что Вашингтон не сможет заставить Брюссель и SWIFT подключить российские банки, хоть это и является одним из условий Москвы для возвращения к Черноморской инициативе.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны, в частности, договорились о запрете использования коммерческих судов в военных целях и запрете на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней. США также согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции.

При этом в Кремле подчеркнули, что соглашения относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к SWIFT.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США предложили ужесточить санкции против России.

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