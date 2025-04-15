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Стало известно, что конгрессмены-демократы хотят ужесточить санкции против РФ

Reuters: демократы в конгрессе США предложили ужесточить антироссийские санкции
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Mariam Zuhaib/AP

Члены палаты представителей конгресса от Демократической партии США представили законопроект об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В документе содержатся положения о выделении средств для обеспечения «безопасности и восстановления» Украины и введения жестких антироссийских санкций. Автором законопроекта является член комитета по иностранным делам палаты представителей Грегори Микс.

Reuters отмечает, что подготовленный демократами законопроект является элементом давления на администрацию президента Дональда Трампа для продолжения военной поддержки Украины. Агентство допускает, что даже если законопроект не будет принят, некоторые его положения могут войти в совместный документ по Украине, который в будущем может быть согласован демократами и республиканцами.

14 апреля сообщалось, что Трамп в ходе пресс-конференции ушел от ответа на вопрос, будет ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы из-за украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, как отразится продление санкций против РФ на переговорах с США.

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