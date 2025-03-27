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ЕС не собирается подключать Россию к SWIFT

Euractiv: ЕС не намерен разрешать подключение России к SWIFT
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Depositphotos

Евросоюз не собирается смягчать санкционный режим против России и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Янис Клюге, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и политики безопасности, отметил, что система SWIFT также базируется в Бельгии и, следовательно, регулируется европейскими правилами и санкционным законодательством ЕС. Он предположил, что какая-либо европейская страна, например Венгрия, может попытаться заблокировать продление санкций в конце июля, если российские банки не будут переподключены к SWIFT. Однако эксперт уверен, что Вашингтон не сможет заставить Брюссель и SWIFT подключить российские банки.

Авторы статьи считают, что сопротивление ЕС смягчению санкций может затруднить выполнение договоренностей, достигнутых между Россией и США во время консультаций в Саудовской Аравии. Американской администрации необходимо согласие Брюсселя на отмену любых антироссийских санкций, чтобы соглашение о прекращении огня в Черном море вступило в силу, и добиться его может быть непросто.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.

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