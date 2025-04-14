Корабль с Кэти Перри вернулся из космоса

Корабль New Shepard с певицей Кэти Перри вернулся из космоса на Землю

Экипаж корабля New Shepard, на борту которого находились певица Кэти Перри и невеста основателя компании Джеффа Безоса Лорен Санчес, вернулся из космоса на Землю, полет продлился 11 минут. Об этом сообщается на сайте компании.

В состав экипажа также вошли кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Запуск, обозначенный как NS-31, состоялся 14 апреля с космодрома в Западном Техасе. Примечательно, что экипаж данного борта, одиннадцатого по счету пилотируемого полета New Shepard, полностью состоял из женщин, что стало первым подобным событием после полета Валентины Терешковой в 1963 году.

В январе американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn. Пуск носителя состоялся 16 января с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). После разделения первая ступень автономно опустилась на посадочную платформу, которая расположена в Атлантике.

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