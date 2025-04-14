Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабль с Кэти Перри вернулся из космоса

Корабль New Shepard с певицей Кэти Перри вернулся из космоса на Землю
close
Blue Origin

Экипаж корабля New Shepard, на борту которого находились певица Кэти Перри и невеста основателя компании Джеффа Безоса Лорен Санчес, вернулся из космоса на Землю, полет продлился 11 минут. Об этом сообщается на сайте компании.

В состав экипажа также вошли кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Запуск, обозначенный как NS-31, состоялся 14 апреля с космодрома в Западном Техасе. Примечательно, что экипаж данного борта, одиннадцатого по счету пилотируемого полета New Shepard, полностью состоял из женщин, что стало первым подобным событием после полета Валентины Терешковой в 1963 году.

В январе американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn. Пуск носителя состоялся 16 января с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). После разделения первая ступень автономно опустилась на посадочную платформу, которая расположена в Атлантике.

Ранее была опубликована подборка самых значимых космических запусков 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами