Каких значимых космических запусков ждать в 2025 году?

2025-й можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь. О самых ожидаемых космических запусках — в материале «Газеты.Ru».

Борьба больших ракет

Главным событием пилотируемой космонавтики в 2025 году должно стать возвращение людей на окололунную орбиту в ходе миссии Artemis II. Поздней весной или летом четыре американских астронавта отправятся в десятидневный полет на корабле Orion, запущенном на сверхтяжелой ракете SLS. Они облетят Луну с обратной стороны и вернутся на Землю, подобно тому, как в 1968 году это сделал экипаж «Аполлона-8» за полгода до высадки на Луну. Минимальное сближение с естественным земным спутником составит 7400 км. Это станет «генеральной репетицией» перед следующим пилотируемым полетом Artemis III, который предполагает высадку на Луну.

close Orion в ходе предполагаемого облета Луны NASA

Программа Artemis подвергается в США мощной критике, в основном из-за использования ракеты SLS, разработанной в НАСА. Каждый ее запуск стоит больше $2 млрд, при том, что на ней устанавливают б/у двигатели от Space Shuttle, а также топливные баки и боковые ускорители, сделанные на основе использованных в той же программе. Несмотря на то, что в SLS не применяется никаких новых идей или технологий, ее разработка задержалась на несколько лет и потребовала намного больше денег, чем планировалось.

К отмене SLS и запуску Orion на одной из ракет компании SpaceX призвал даже миллиардер Майкл Блумберг, которого ни в коей мере нельзя назвать бунтарем против американского истеблишмента. Американский журналист Эрик Бергер, хорошо знакомый с космической программой и чиновниками, поделился слухами, что власти США всерьез прорабатывают отказ от этой ракеты. Если все подтвердится, то такой шаг станет важной символической победой энтузиастов космических исследований, которые симпатизируют Илону Маску, над традиционным аэрокосмическим истеблишментом во главе с компаниями Boeing и ULA, который критики обвиняют в коррупции, неэффективности и безразличии к инновациям. В качестве альтернативного способа запустить Orion рассматривают двухпусковую схему с использованием менее грузоподъемной Falcon Heavy: одна ракета выведет на околоземную орбиту сам корабль, а другая — разгонный блок, который состыкуется с кораблем и отправит его к Луне.

close Starship приводняется в океане в ходе испытаний SpaceX

С лунной программой тесно связано и другое ожидаемое событие — первый орбитальный полет SpaceX Starship. С этой сверхтяжелой полностью многоразовой ракетой Илон Маск связывает будущее космонавтики, но куда важнее, что ее выбрали в качестве основного средства посадки астронавтов на Луну. По плану, в ходе миссии Artemis III запущенный с Земли Orion состыкуется со Starship на окололунной орбите, после чего астронавты перейдут в посадочный аппарат. Однако прежде, чем это произойдет, Starship нужно доделать, а пока он находится на ранней стадии летных испытаний.

В 2025 году он должен будет пройти как минимум три вехи: совершить орбитальный полет (вместо прошлых суборбитальных), посадить на землю или на башню вторую ракетную ступень и продемонстрировать технологию перекачки топлива между кораблями на орбите (дозаправку). В целом, Маск планирует запустить в 2025 году не менее 25 ракет-прототипов, первый из которых должен полететь уже 11 января. Это станет рекордом скорости с момента окончания первой космической гонки, а может, и за все время. Но если регулярные запуски не позволят достичь упомянутых выше вех, миссия на Луну станет невозможной, и NASA придется рассмотреть альтернативную посадочную платформу.

Конкуренты

2025-й должен стать важным годом для компании Blue Origin, которая считается конкурентом SpaceX, пусть и отстающим по графику. В первый свой полет должна отправиться ракета New Glenn с возвращаемой первой ступенью. Это прямой аналог Falcon 9 с чуть большей полезной нагрузкой. Изначально запуск был запланирован на конец 2024 года, но он не состоялся. New Glenn — это основа всех космических амбиций компании, без которых остальные миссии невыполнимы.

Одной из первых полезных нагрузок для ракеты станет лунный посадочный модуль Blue Moon модель 1 (MK1), полет которого ожидается весной. В 2021 году изначальную версию этого аппарата компания уже предлагала NASA для миссий Artemis. Тогда он, по сути, был осовремененной копией лунного модуля программы «Аполлон». Однако эта заявка проиграла Starship, несмотря на попытки главы Blue Origin Джеффа Безоса оспорить это решение в судах.

С тех пор инженеры компании основательно переработали аппарат и сделали его по-настоящему инновационным, что заставило NASA передумать и выбрать его для полета Artemis V. В пилотируемом варианте он будет «перевернутым» — кабина для космонавтов расположена внизу, а крупногабаритные водород-кислородные топливные баки — вверху, благодаря чему людям будет легко выходить и входить. В грузовом варианте «багажник» располагается сверху, и на поверхность груз будет опускаться с помощью платформы-лифта. Вдобавок аппарат будет одноступенчатым и дозаправляемым, что позволит ему служить челноком для доставки грузов на Луну и обратно на лунную орбиту.

close Пассажирский лунный модуль Blue Origin и его прототип MK1 NASA/Blue Origin

MK1, скорее всего, не будет обладать этими возможностями, поскольку в его задачи входит лишь доставка набора стереокамер на южный полюс Луны по договору с NASA. Несмотря на то, что юридически это оформлено как доставка груза, очевидно, это будет испытательная миссия, в ходе которой компания докажет работоспособность своего модуля. Blue Moon считается страховочным вариантом на случай провала Starship, поэтому Blue Origin постарается использовать каждую новость о неудачном испытании Starship себе на пользу. Возможно, в новом году компания сумеет сделать первые шаги для создания космической стации Orbital Reef, одного из преемников МКС, но это маловероятно.

Помимо крупных лунных посадочных модулей, в 2025 году должны будут стартовать несколько мелких, вспомогательных. Самый примечательный из них — Athena от компании Intuitive Machines. В ходе январской миссии IM-2 модуль доставит на южный полюс Луны установку PRIME-1, состоящую из бура и спектрометров для химического анализа. Их будут использовать для исследования приповерхностного льда и других веществ, необходимых для строительства лунной базы.

Кроме того, в 2025 году Индия должна будет запустить первого космонавта с помощью собственного корабля «Гаганьян» (дословно «небесный корабль») и ракеты GSLV Mk.III. Пилотируемый полет «Гаганьян-4» запланирован на конец 2025 года. Полностью самостоятельный запуск людей имеет значительный политический и символический вес, поскольку в случае успеха Индия станет четвертой страной после СССР, США и Китая, кто смог это сделать.

Вопросы к небу и Венере

В 2025 году Китай планирует запустить аппарат «Тяньвэнь-2» («вопросы к небу»). Он направится к околоземному астероиду (469219) Камоалева, а затем — к объекту Главного пояса (7968) Эльст — Писарро. План полета сложен — для начала аппарат сблизится с Камоалева, сбросит на него миниатюрные зонды и возьмет образцы грунта, как до того это делали японские и американские аппараты. Капсулу с образцами «Тяньвэнь-2» сбросит на Землю, после чего отправится к астероиду Эльст — Писарро и выйдет на его орбиту, где будет изучать его около года. Подобные миссии очень важны для исследователей-планетологов и существенно поднимают авторитет Китая как одного из лидеров мировой науки.

close Предполагаемый «Тяньвэнь-2» CNSA

Наконец, в 2025 году должна стартовать первая в истории частная миссия к другой планете — Venus Life Finder. Ее запустит американо-новозеландская компания Rocket Lab, знаменитая своими сверхлегкими ракетами Electron. Поскольку их ракеты способны забросить на орбиту не более 320 кг, то и венерианский зонд вместе с маршевой ступенью будет весить всего 17 кг.

close Venus Life Finder Rocket Lab

Сам атмосферный исследовательский аппарат будет иметь диаметр 40 см и массу 1 кг. На нем будет всего один прибор, автофлуоресцентный нефелометр, предназначенный для химического анализа окружающего вещества по тому, как оно взаимодействует с лазерным лучом. Единственная задача зонда — поиск фосфина. Впервые новости о его обнаружении появились в 2020 году, и тогда ученые посчитали, что этот газ — маркер наличия жизни. С тех пор другие исследования как опровергали наличие фосфина в принципе, так и объясняли его появление абиогенным путем. Venus Life Finder призван помочь разрешить эти споры.

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Таким образом, самыми заметными космическими миссиями 2025 года станут лунные запуски и подготовка к ним. Все остальные существенно уступают им по масштабу привлеченных средств и значимости.