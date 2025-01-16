Американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn. Об этом сообщается на сайте организации.

«New Glenn впервые стартует с LC-36 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Миссия NG-1 будет нести наш Blue Ring Pathfinder и станет первым полетом для сертификации National Security Space Launch», — говорится в публикации компании.

Пуск носителя состоялся в четверг, 16 января, с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:03 по московскому времени. После разделения первая ступень автономно опустилась на посадочную платформу, которая расположена в Атлантике.

Как следует из заявления Blue Origin, ракета выведет на околоземную орбиту аппарат Blue Ring Pathfinder, чье присутствие необходимо для проведения тестирования ключевых технологий транспортного средства Blue Ring, который может выводить на околоземную орбиту грузы общей массой три тонны. Планируется, что миссия New Glenn продлится шесть часов.

Blue Origin — американская частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в городе Кент, штат Вашингтон. Организация была создана в 2000 году основателем Amazon, миллиардером Джеффом Безосом. Компания занимается разработкой и производством космической техники, в том числе собственного летательного аппарата New Shepard.

13 января сообщалось, что компания перенесла запуск своей ракеты. Как указали в Blue Origin, запуск был приостановлен с целью устранения проблемы с подсистемой корабля.

В свою очередь, 9 января компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX сообщала, что пуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов на Луну намечен на вторник, 14 января.

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