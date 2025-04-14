Ракета Blue Origin увезла в космос Кэти Перри и невесту основателя Amazon

Корабль компании Blue Origin отправился в космос с Кэти Перри на борту

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin отправился в космос с полностью женским экипажем, в состав которого вошла певица Кэти Перри. Трансляция с места запуска ракеты велась на сайте корпорации.

Помимо Перри, на борту находились писатель и ученый — исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, гендиректор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, а также кинопродюсер Керианн Флинн.

Возглавила миссию Лорен Санчес, невеста основателя Blue Origin и Amazon Джеффа Безоса.

Суборбитальный полет продлился 10 минут. Его участники побывали на границе между атмосферой Земли и космосом, после чего вернулись обратно. Корабль находился в высшей точке полета около трех минут. Полет полностью женского экипажа стал первым с 1963 года, когда в космос летала Валентина Терешкова.

До этого певица Анна Семенович высмеяла Кэти Перри, напомнив, что в космос уже успела слетать русская актриса Юлия Пересильд, поэтому «мы первые, как всегда».

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