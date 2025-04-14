На демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров дадут миллиард рублей

Российское правительство выделит более миллиарда рублей на демонтаж надстроек затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Как сообщает ТАСС, об этом вице-премьер России Виталий Савельев сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Правительством принято решение о выделении 1 млрд 92 млн рублей на проведение работ по демонтажу надстроек судов, находящихся в подводном положении», — сказал он.

Также в эту сумму войдет разработка проектной документации специальных герметичных сооружений коффердамов. Они должны быть установлены до 30 октября текущего года.

По словам Савельева, в затонувших в Керченском проливе танкерах находится 3,9 тонны мазута.

Совещание Путина с кабмином проходит в понедельник, 14 марта. Глава государства потребовал предоставить ему отчет о ситуации с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море. Российский президент напомнил членам правительства о приближении сезона отпусков.

Ранее стало известно, что корму танкера «Волгонефть-239» переплавили на арматуру.