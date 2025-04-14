Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Shell

Арбитражный суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о взыскании убытков с энергетической корпорации Shell. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе суда, на вопрос о сумме иска, рассказали, что «взыскивают более €1 миллиарда убытков».

В октябре сообщалось, что генеральная прокуратура РФ в иске против структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell потребовала взыскать с них компенсации за ущерб, причиненный в результате неисполнения ответчиками взятых на себя обязательств.

4 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ в отношении нефтегазовой компании Shell и ряда ее структур. Как писало агентство ТАСС, ответчиками стали организации «Шелл глобал солюшнз интернешнл интернешэнл Б.В.» и «Шелл сахалин холдингз Б.В.». Аналогичный статус получили еще несколько юридических лиц в составе британо-нидерландской корпорации.

Ранее руководство Shell захотело сократить персонал в сфере нефтегазовой разведки.