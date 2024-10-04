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Генпрокуратура подала иск к нефтегазовой компании Shell

Генпрокуратура России подала иск к Shell и ее структурам

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Global Look Press

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к нефтегазовой компании Shell и ряду ее структур. Об этом сообщает ТАСС.

Суть иска не раскрывается, он еще не принят к производству.

Ответчиками являются «Шелл глобал солюшнз интернешнл интернешэнл Б.В.», «Шелл сахалин холдингз Б.В.» и еще несколько юридических лиц компании.

Третьими лицами выступают «Газпром экспорт», Минэнерго РФ, оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия» и правительство Сахалинской области.

В «Сахалине-2» Shell была участницей с долей 27,5%. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Shell заявила, что не будет получать долю в новой компании.

Заявку на ее долю подавал НОВАТЭК, но сделка не была завершена. В результате долю получила компания «Сахалинский проект», которая является структурой «Газпрома».

В августе Минпромторг подал иск к финскому совладельцу Невского ССЗ.

Ранее сообщалось, что Shell планирует масштабные сокращения в подразделении по разведке.

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