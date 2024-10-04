Стали известны подробности об иске Генпрокуратуры РФ к корпорации Shell

Генеральная прокуратура РФ в иске против структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell потребовала взыскать с них компенсации за ущерб, причиненный в результате неисполнения ответчиками взятых на себя обязательств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

«Взыскание ущерба за неисполнение обязательств», — рассказали в инстанции, отвечая на вопрос о предмете исковых требований.

При этом сумма причиненного ответчиками ущерба и иные детали конфликта в настоящее время не раскрываются.

4 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ в отношении нефтегазовой компании Shell и ряда ее структур. Как писало агентство ТАСС, ответчиками стали организации «Шелл глобал солюшнз интернешнл интернешэнл Б.В.» и «Шелл сахалин холдингз Б.В.». Аналогичный статус получили еще несколько юридических лиц в составе британо-нидерландской корпорации.

Третьими лицами, в свою очередь, выступили российское министерство энергетики и компания «Газпром экспорт». То же касается правительства Сахалинской области и компании «Сахалинская энергия», которая является оператором проекта «Сахалин-2».

До июня 2022 года Shell была участницей проекта с долей 27,5%. Но после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении оператором «Сахалин-2» российской компании «Сахалинская энергия», зарубежная корпорация отказалась получать в ней долю.

Ранее руководство Shell захотело сократить персонал в сфере нефтегазовой разведки.