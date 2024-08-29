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Shell планирует масштабные сокращения в подразделении по разведке

Reuters: Shell планирует сократить 20% персонала в нефтегазовой разведке

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Global Look Press

Нефтегазовая компания Shell планирует сократить штат сотрудников в подразделениях разведки и разработки нефти и газа на 20%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Это решение является частью расширенной программы сокращения расходов, инициированной генеральным директором Ваэлем Саваном. Подразделение добычи нефти и газа Shell, известное как «Upstream», в 2023 году принесло более трети от $28,25 млрд скорректированной прибыли компании. Разведка критически важна для нефтегазовых компаний для пополнения истощающихся запасов и открытия новых ресурсов.

Представитель Shell заявил, что компания стремится «создавать больше ценности при меньших выбросах, фокусируясь на производительности, дисциплине и упрощении бизнеса». Shell планирует сократить структурные операционные расходы на $2-3 млрд к концу 2025 года.

В последние месяцы Shell сократила операции в области возобновляемых источников энергии, продала розничные энергетические предприятия и некоторые активы по добыче. В марте компания ослабила цель по сокращению выбросов на 2030 год и отказалась от цели на 2035 год.

Ранее в Европе сочли завершившимся энергетический кризис.

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