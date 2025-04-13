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В Белом доме рассказали о переговорах со странами, против которых были введены пошлины

Белый дом: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений
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Mark Schiefelbein/AP

США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в отношении данных государств действуют пошлины на импорт товаров в США на уровне 10%.

До этого руководитель Санкт-Петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что экономическое противостояние США и Китая может отразиться на всех странах, в том числе и на России.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран в размере от 10 до 50%. В ответ на это Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары американского производства.

Глава Белого дома обвинил китайские власти в игре «не по правилам» и в очередной раз повысил пошлины для КНР сначала до 104%, а потом до 125%. Политик выразил надежду, что Китай в ближайшем будущем осознает, что «времена ограбления США и других стран больше не являются устойчивыми и приемлемыми».

Ранее Трамп назвал доходы США от введенных пошлин.

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