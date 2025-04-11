Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Душанбе сообщает РИА Новости.

Как заявила советник-посланник посольства России в Таджикистане Вера Хуторская, пшеницу доставили в сельские районы для обеспечения детей питанием.

«Поставки продовольствия продолжатся, мы рады отметить, что реализация программы получается эффективной, стабильной — мы достигаем хороших результатов», — сказала она.

До этого сообщалось, что Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. тонн зерна в качестве продовольственной помощи беженцам в регионе Гамбела.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре на форуме партнерства Россия – Африка заявил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

Ранее Путин подтвердил сбор урожая зерна в 130 млн тонн.