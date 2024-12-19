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Путин подтвердил сбор урожая зерна в 130 млн тонн

Путин: Россия в этом году соберет 130 млн тонн зерна, это очень большой урожай

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Кирилл Брага/РИА Новости

Россия в этом году соберет урожай зерна в размере 130 млн тонн — это очень большой урожай. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«В прошлом году был рекордный урожай — 148 миллионов, сейчас будет 130, но это тоже очень большой урожай», — сказал он.

Президент отметил, что в стране стабильно на протяжении 10 лет урожай зерна составляет свыше 100 млн тонн. По словам Путина, у России большой экспортный потенциал в сельском хозяйстве.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне составит около 55-60 млн тонн.

Патрушев обратил внимание, что в 2024 году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной урожай поставили под угрозу возвратные заморозки, летом — засуха, а уборке зерна мешали сильные дожди.

Но в итоге, по словам вице-премьера, собранная сельхозпродукция позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал «как по сырью, так и по продуктам переработки».

Ранее один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза.

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Прямая линия Путина — 2024
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