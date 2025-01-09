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Россия передала африканской стране более 1,6 тыс. тонн зерна для беженцев

Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. тонн зерна для помощи беженцам
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Sunday Alamba/AP

Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. тонн зерна в качестве продовольственной помощи беженцам в регионе Гамбела. Об этом рассказали в посольстве РФ в республике, передает ТАСС.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) приветствовала предоставление помощи.

«Пожертвование РФ позволит ВПП ООН оказать продовольственную помощь 163 240 беженцам в эфиопском регионе Гамбела», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре на форуме партнерства Россия – Африка заявил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

В свою очередь ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков рассказал, что РФ намерена создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия списала долги странам Африки на сумму около $20 млрд.

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