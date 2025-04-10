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Власти обсуждают предварительные условия возврата иностранных компаний в Россию

РБК: правительство РФ разрабатывает условия возвращения иностранных компаний
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Depositphotos

Правительство разрабатывает предварительные критерии, при которых ушедшие с 2022 года зарубежные компании смогут возобновить работу в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди возможных требований может быть предоставление гарантий локализации производства, передача технологий, а также создание совместных предприятий с российскими акционерами и роботизация мощностей.

Чтобы компания вернулась, у нее не должно быть долгов по зарплатам и налогам, непричастность к финансированию Вооруженных сил Украины или нежелательных организаций, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что в текущий момент окончательный перечень требований не утвержден.

Накануне замглавы министра финансов России Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект со списком требований для иностранных компаний, которые хотят вернуться на российский рынок.

В начале марта Владимир Путин заявил, что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на российский рынок.

Ранее в ЦБ рассказали о контактах по возвращению иностранных компаний в Россию.

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