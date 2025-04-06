В Роснедрах рассказали, что нужно РФ для освоения редкоземельных металлов

Роснедра: для развития отрасли РЗМ в России нужен ряд крупных производств

Для развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) в России требуется создание ряда крупных производств. Об этом рассказал РИА Новости в Роснедрах.

«В рамках развития технологий нам требуется: создание промышленной площадки по переработке растворов РЗМ с их экстракционным разделением на оксиды индивидуальных РЗМ», — пояснили в ведомстве.

Кроме того необходимо развивать отечественные реагенты — особо чистые кислоты и высокоселективные экстрагенты. Важно обеспечить создание мозностей для производства необходимого узкопрофильного оборудования, нужного для работы в данной сфере.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как пояснили в Роснедрах, на данный момент добыча редких и редкоземельных металлов в России развита слабо из-за низкого внутреннего спроса, высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей и необходимости использовать для извлечения ресурсов дорогостоящие технологии. Другие государства продают металлы дешевле, чем их себестоимость производства в России.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.