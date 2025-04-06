В Роснедрах объяснили, почему добыча редкоземельных металлов в России развита плохо

В Роснедрах объяснили РИА Новости, что добыча редких и редкоземельных металлов в России развита слабо из-за низкого внутреннего спроса, высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей и необходимостью использовать для извлечения ресурсов дорогостоящие технологии.

В ведомстве уточнили, что иностранные производители продают металлы по цене меньшей, чем себестоимость внутреннего производства в РФ.

«Кроме того, целый ряд месторождений редких и редкоземельных металлов в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой и характеризуется сложными условиями отработки, что требует дополнительных крупных инвестиций», — отметили в Роснедрах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе СМИ сообщили, что Киев не хочет подписывать сделку по редкоземельным металлам с США и намеренно тянет время, чтобы улучшить ее условия. При этом в случае неподписания соглашения Украина рискует навлечь на себя гнев Белого дома. Дональд Трамп уже предупреждал, что у Владимира Зеленского будут большие проблемы, если он помешает заключению сделки. Газета Le Point назвала ее кабальной и недоработанной и рассказала, что соглашение предполагает добычу ископаемых в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе.

Ранее США приобрели у России максимальное количество одного драгоценного металла.