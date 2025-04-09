Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки в России

Центробанк России будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, чтобы инфляция не подняла голову вновь. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы будем подходить к этому (Снижению ключевой ставки. — «Газета.Ru») аккуратно, осторожно, в том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция «подняла голову» вновь», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, ЦБ нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво.

ЦБ РФ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, согласно которому средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

В марте главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга сообщил, что минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть 13%, а максимальная — 23% годовых.

Ранее Набиуллина заявила, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным».