ЦБ третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из пресс-релиза по итогам заседания.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, а также восемь экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», предрекли сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

Дубинин пояснил, что скорее всего ключевую ставку не будут менять до конца первого квартала — для понимания, куда движется инфляция, нужно, чтобы прошло два квартала. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев добавил, что сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы, крепкий рубль и активные переговоры РФ — США. Эксперты допускали, что ЦБ будет рассматривать вариант повышения ключевой ставки 21 марта, но сделает выбор в пользу ее сохранения. О том, что такой сценарий будет обсуждаться, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Аргументами в пользу увеличения ключевой ставки на прошлом заседании 14 февраля были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания. Последние данные показывают, что текущие темпы инфляции замедляются, а инфляционные ожидания начали снижаться. Кроме того, кредитование, по оперативным данным, остается слабым.

В 2024 году ЦБ повышал ключевую ставку три раза, в 2023 году — пять раз.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.