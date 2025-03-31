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Спрогнозирована средняя ключевая ставка на 2025 год

Аналитик Васильев: средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,4%
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Последние данные показывают, что текущие темпы инфляции замедляются, а инфляционные ожидания начали снижаться. Кроме этого, кредитование, по оперативным данным, остается слабым. Сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы, крепкий рубль и активные переговоры РФ-США. При благоприятном стечении обстоятельств — замедлении кредитования в марте-апреле, снижении инфляции и инфляционных ожиданий — ЦБ может начать обсуждать снижение ключевой ставки на последующих заседаниях 25 апреля и 6 июня. Вероятно, ЦБ снизит ключевую ставку на заседании 6 июня сразу на 200 базисных пунктов, до 19%», — отметил Васильев.

К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Васильев подчеркнул, что геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза. Аналитик пояснил, что, если будет реальный прогресс в переговорах РФ-США и снятие санкций, рубль может быть намного крепче текущих значений, инфляция — ниже, а снижение ключевой ставки пойти быстрее. В этом сценарии средняя ключевая ставка может составить около 17%, уточнил эксперт.

В 2024 году средняя ключевая ставка составила 17,5%, в 2023 году — 9,9%.

Ранее 21 марта ЦБ третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

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