В Союзе промышленников сообщил об ожиданиях по ключевой ставке

Российский союз промышленников и предпринимателей ожидает снижения ключевой ставки Банка России во второй половине 2025 года, заявил президент РСПП Александр Шохин.

«Мы ждем во второй половине года, что ставка начнет снижаться», — предрек он.

ЦБ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, согласно которому средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

В марте главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга сообщил, что минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть 13%, а максимальная — 23% годовых.

«Ключевая ставка в 23% может быть при негативном сценарии развития событий. И другой крайний сценарий — это 13%. Это тоже отчасти негативный вариант, но он больше связан с внутренними особенностями, нежели с внешними. Ориентируемся на эти две крайние точки. Если же выбирать из двух сценариев, то мы ориентируемся больше на 13%, чем на 23%», — подчеркнул Федоров.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.