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Названы сроки снижения ставки в России до 16%

Экономист Кузьмин: ключевая ставка в России снизится до 16% до конца 2025 года
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Максим Блинов/РИА Новости

Ключевая ставка в России снизится до 16% до конца 2025 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение главного экономиста «Ренессанс Капитала» Олега Кузьмина.

По словам эксперта, ключевую ставку «как раньше», ниже 10% в обозримой перспективе ждать не стоит — для этого необходимы существенные улучшения геополитической ситуации. Однако она может заметно снизиться уже до конца года. Ставки по вкладам при этом снизятся уже весной.

ЦБ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, согласно которому средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

В марте главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга сообщил, что минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть 13%, а максимальная — 23% годовых.

«Ключевая ставка в 23% может быть при негативном сценарии развития событий. И другой крайний сценарий — это 13%. Это тоже отчасти негативный вариант, но он больше связан с внутренними особенностями, нежели с внешними. Ориентируемся на эти две крайние точки. Если же выбирать из двух сценариев, то мы ориентируемся больше на 13%, чем на 23%», — подчеркнул Федоров.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

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